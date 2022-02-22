الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاعل عرب العوامر مع فعاليات المسرح المتنقل في أسيوط

القوافل الثقافية
القوافل الثقافية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، وبالتحديد في بيت ثقافة أبنوب وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكي، ومركز ومدينة أبنوب برئاسة تاج ابو سداح  مجموعة  من الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة، بالقوافل الثقافية للمسرح المتنقل، حيث أقيمت قافلة بمركز شباب العوامر بأبنوب.

بدأت فعاليات القافلة بالسلام الوطني وقدمها الشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بأبنوب، اعقب ذلك محاضرة تثقيفية بعنوان "مخاطر الهجرة الغير شرعية" حاضرها  مصطفى يوسف، حيث دار الحوار حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتصدى لظاهرة الهجرة والتي تنتشر بشكل كبير في قرى أبنوب، كما أوضح الصعوبات التي تواجه الشباب من الهجرة غير الشرعية ودور الدولة في التصدي لهذه الظاهرة واختتم حديثه موجها بعض النصائح بأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

بينما أقيمت ورشة حكى للتراث الشعبي للأطفال قدمتها أ.د. اسماء عبد الرحمن استاذ بكلية الآداب جامعة أسيوط والتي قدمت مجموعة من الحكايات التراثية وسط الأطفال وقدمت شرح مفصل لبعض معاني المفردات اللغوية للأطفال، بينما اختتمت فعاليات الورشة بسماع حكايات للأطفال من الحضور. 

وقد أقيمت أمسية شعرية شارك فيها نخبة من كبار أدباء أسيوط وعلى رأسهم الشاعر وليد حشمت، والشاعر روماني يسري والذي قدم قصيدة بعنوان "حبيبتي" والشاعر خالد فاروق عبود الأبنوبي والذي قدم بعض القصائد الوطنية في عشق الوطن بينما قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة منها هدى محمد وفيروز رفعت ومصطفى عبود والموهبة الشابة دنيا عايد، وعلى التوازي أقيمت فعاليات معرض كتاب القرية لاصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف آدم توفيق و علاء جلال.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد برئاسة ضياء مكاوي بيت ثقافة أبنوب الدكتور أحمد عبد الوكي بالقوافل الثقافية للمسرح المتنقل

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