قرارات الرئيس الروسي تؤثر على البورصة.. وتراجع جماعي للمؤشرات بالمستهل

هبطت مؤشرات البورصة بنحو واضح، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء – منتصف تعاملات الأسبوع، في ظل مخاوف المتعاملين على خلفية قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال إقليمين تابعين لأوكرانيا.

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.04%، بما يعادل 119.5 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 11382 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 61. 0 %، بما يعادل 12 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 1948 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة 85.0 %، بما يعادل 25 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 2930 نقطة، وسط تداولات زهيدة لم تتجاوز قيمتها نحو 82.5 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 41.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 5.1 ألف صفقة بيع وشراء.