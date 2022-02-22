أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (أسبوع)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 29 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري.

ووفقا للحصاد الأسبوعي لأنشطة المديريات، نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، مدرسة حقلية حول دودة الحشد الخريفية بمركز القناطر الخيرية لتوعية المزارعين، كما تم عقد ندوة حقلية حول محصول الفاصوليا بمركز طوخ، كذلك عقد ندوة تثقيفية تحضيرية لمزارعي الموالح لتطبيق البرنامج القومي لمكافحة ذباب الفاكهة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات مكثفة على أسواق بيع وتداول المبيدات اسفرت عن ضبط (136) عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية والتي تعرض للبيع وغير مسجلة بوزارة الزراعة، كما أعلنت ازالة (10) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك نظمت ندوتين ارشاديتين حول محصول القمح ، كما تم عقد عدد (35) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية وفد من دولة اليابان تابع لوكالة الجايكا، حيث تم افتتاح وحدة التنمية الريفية، وزيارة بعض الحقول الإرشادية، كما اطلقت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حياه كريمة، بالتعاون مع جامعة المنصورة، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 224 مركز لبيع وتداول اللحوم حيث تم ضبط 434 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم الانتهاء من تحصين اكثر من 43 ألف جرعة ضد مرضى التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما تم تحصين اكثر من 14 ألف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين اكثر من 7000 جرعة ضد مرض التسمم الدموي، وتحصين أكثر من 105 ألف طائر ضد الامراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، كما تم أيضا تنظيم 59 ندوة ارشادية و 130 لقاء إرشادي.

كما نفذت مديرية الزراعة بالنوبارية مدرسية حقلية حول محصول الطماطم تحت نظام الري بالتنقيط، كما تم تفقد الحقول الإرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالنوبارية وتفقد زراعات القمح تحت نظم الري الحديثة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تم إزالة عدد ١٠ حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة ٩ حالات، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 151 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 23 ألف و746 رأس ضد جدري الضأن والجلد العقدي، فضلا عن 15 ندوة إرشادية.

بينما قام مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة السويس، بجولة مفاجئة لمتابعة صرف الأسمدة، والمرور على الجمعيات الزراعية، كما تم المرور على الزراعات بالقطاع الريفي، وعقد لقاءات لتوعية المزارعين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على زراعات بنجر السكر تمهيدا لتحديد يوم الحصاد والذي أعلنت عنه شركات السكر لتوريد الإنتاج، كما تم عقد عاشر الندوات الارشادية الحقلية بعد الزراعة وذلك بمركز شباب الخريجين، كذلك عقدت مديرية الزراعة بدمياط اجتماع لمديري الإدارات الفنية والإدارية، لتدقيق البيانات الخاصة بحصر مساحات القمح، ومتابعة أعمال حماية الأراضي، كما تم المرور على زراعات القمح، كما تم متابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعا طارئ لمديري الإدارات الزراعية بالمحافظة، لمتابعة أعمال حماية الأراضي، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول الطماطم، كذلك تم مواصلة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في مراكز: طامية، سنورس، أبشواى، الفيوم، أطسا، فضلا عن تكثيف حملات الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات، والمرور على زراعات محصول القمح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تم إزالة حالتين تعدى في المهد بناحية مركز سمسطا، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، إزالة عدد 15 حالة تعدي، على الأراضي الزراعية، فضلا عن عقد اجتماع طارئ لمسئولي حماية الأراضي، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط ندوة ارشادية حول دودة الحشد الخريفية، كما استقبلت المديرية وفد الوكالة اليابانية الجايكا، كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 40 كجم مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة ومصنعات الدواجن غير معلومة المصدر،.كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الاحمر، حملة على اسواق اللحوم حيث تم ضبط ١٢٠ كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وسلمت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، عدد من المزارعين تراخيص تشغيل مؤقت لحظائر الماشية وعنابر الدواجن، كما تم متابعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح، بمدينة الطور، واعمال بالصوب الزراعية بمزرعة تسمين الدواجن، وتركيب شبكات الري وتجهيز وزراعة شتلات البصل بالصوب وزراعة الطماطم، كما استعدت لاستقبال دفعة دواجن جديدة "بمزرعة التسمين، وتم الانتهاء من تجهيز عدد 2 عنبر دواجن، كذلك تم المرور على القطاع الزراعي بجميع مدن المحافظة لمتابعة اثار حالة الطقس على الزراعات الشتوية، وتفقد البؤر التي تم علاجها من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء فعاليات دورة تدريبية حول تربية نحل العسل للمبتدئين والخريجين وطلبة المدارس الفنية وكليات الزراعة لمدة 3 أيام، بالتنسيق مع قسم الإرشاد الزراعي بإدارة الداخلة الزراعية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.