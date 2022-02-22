الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصرللطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبانكوك

الطيار عمرو أبوالعينين
الطيار عمرو أبوالعينين

أعلنت مصر للطيران - عضو تحالف ستار العالمي- عن البدء في تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة والعاصمة التايلاندية "بانكوك" اعتبارًا من الأول من  يونيو المقبل بواقع 3 رحلات أسبوعيًا.

وذلك في إطار خطة الشركة الوطنية مصر للطيران لاستئناف الحركة الجوية إلى العديد من النقاط التي كانت قد توقفت بسبب تداعيات كورونا وفي ضوء قرار عدد من الدول باستئناف حركة الطيران الدولي إليها.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران  أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة عودة تشغيل جميع خطوط الشبكة الجوية التي كانت قد توقفت قبل جائحة كورونا إلى جانب افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لإستكمال خطة التطوير التي وضعتها الشركة وبما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ودول العالم.

وأضاف أبو العينين أنه من المقرر أن تبدأ الشركة في تسيير رحلاتها المباشرة إلى بانكوك أيام الأثنين والأربعاء والجمعة بطائرات الشركة من طراز الإيرباص A330/300 والتي تسع لعدد 301 ركاب والمزودة بمقاعد Flat Bed بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع المقاعد بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم المباشرة بين القاهرة وبانكوك عن طريق الموقع الإلكتروني ومكاتب مصرللطيران ووكلاء السياحة حول العالم ومركز الاتصالات ١٧١٧ داخل مصر.

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

تشغيل رحلاتها المباشرة القاهرة والعاصمة التايلاندية بانكوك مصر للطيران الحركة الجوية بإستئناف حركة الطيران تنشيط الحركة الجوية والسياحية

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