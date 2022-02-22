كوريا الجنوبية تسجل 100 ألف إصابة و58 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 99 ألفًا و573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى أخر 24 ساعة، فى حصيلة قياسية جديدة تشهدها البلاد.

وأفادت الوكالة في بيان، نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي، أن الوكالة سجلت أيضا 58 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة نفسها. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و157 ألفا و734 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و508 حالات وفاة.

وحتى الثلاثاء، تلقى 30.63 مليون شخص، أو 59.7% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة، وقالت الوكالة إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وصل إلى 44.31 مليون، أي ما يعادل 86.3%.

وشهدت حالات الإصابة بكورونا زيادة حادة في الأسابيع الأخيرة بسبب انتشار أوميكرون في جميع أنحاء البلاد حيث تضاعفت الحصيلة اليومية تقريبًا في غضون أسبوع واحد فقط بعد تجاوز 50 ألف إصابة لأول مرة في يوم 10 من الشهر الجاري.