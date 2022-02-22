الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تدين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

ماريز باين
ماريز باين

أدانت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم الثلاثاء اعتراف روسيا بإقليمي "دونيتسك" ولوجانسك" شرقي أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

وقالت باين -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إن الحكومة الأسترالية تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحكومات أخرى في جميع أنحاء العالم لضمان وجود تكاليف باهظة للعدوان الروسي، على حد وصفها.

وأضافت أن أستراليا مستعدة للإعلان عن عقوبات سريعة وشديدة تستهدف الكيانات والأفراد الروس الرئيسيين المسئولين عن تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مضيفة أن بلادها أغلقت مؤقتا عمليات سفارتها في مدينة "لفيف" بغرب أوكرانيا بسبب زيادة المخاطر، على حد وصفها.

وفي بيان لها، قالت باين إن الحكومة الأسترالية وجهت المسئولين الأستراليين بمغادرة أوكرانيا وحثت جميع الأستراليين على مغادرة البلاد على الفور مشيرة إلى أنه تم نشر مسئولين أستراليين في شرق بولندا ورومانيا لمساعدة المواطنين الأستراليين الراغبين في مغادرة أوكرانيا.

وكانت أستراليا قد علقت مؤقتا عمليات سفارتها في العاصمة الأوكرانية (كييف) في 13 فبراير الجاري، ثم نقلت عملياتها إلى مكتب مؤقت في مدينة "لفيف" قبل إغلاقها مؤقتا اليوم الثلاثاء.

كانبرا دونيتسك ولوجانسك الخارجية الأسترالية أستراليا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

العلاقات «المصرية- الكويتية».. نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

أمريكا تعلن نقل دبلوماسييها من أوكرانيا إلى بولندا لدواع أمنية

بايدن: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك تهديد للأمن القومي الأمريكي

أستراليا تدين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

مندوب روسيا بمجلس الأمن: الاعتراف بـ«دونيتسك ولوجانسك» لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية