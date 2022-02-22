أستراليا تدين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

أدانت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم الثلاثاء اعتراف روسيا بإقليمي "دونيتسك" ولوجانسك" شرقي أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

وقالت باين -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إن الحكومة الأسترالية تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحكومات أخرى في جميع أنحاء العالم لضمان وجود تكاليف باهظة للعدوان الروسي، على حد وصفها.

وأضافت أن أستراليا مستعدة للإعلان عن عقوبات سريعة وشديدة تستهدف الكيانات والأفراد الروس الرئيسيين المسئولين عن تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مضيفة أن بلادها أغلقت مؤقتا عمليات سفارتها في مدينة "لفيف" بغرب أوكرانيا بسبب زيادة المخاطر، على حد وصفها.

وفي بيان لها، قالت باين إن الحكومة الأسترالية وجهت المسئولين الأستراليين بمغادرة أوكرانيا وحثت جميع الأستراليين على مغادرة البلاد على الفور مشيرة إلى أنه تم نشر مسئولين أستراليين في شرق بولندا ورومانيا لمساعدة المواطنين الأستراليين الراغبين في مغادرة أوكرانيا.

وكانت أستراليا قد علقت مؤقتا عمليات سفارتها في العاصمة الأوكرانية (كييف) في 13 فبراير الجاري، ثم نقلت عملياتها إلى مكتب مؤقت في مدينة "لفيف" قبل إغلاقها مؤقتا اليوم الثلاثاء.