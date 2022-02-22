برلمانى روسى: روسيا مستعدة لأى عقوبات بسبب دونباس ولوغانسك

قال عضو مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، إن العقوبات الجديدة التي تعتزم الدول الغربية فرضها بسبب الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك لن تخيف روسيا، فالبلاد مستعدة لأي تطور للأحداث.

وقال شيريميت لوكالة "نوفوستي": "لسنا خائفين من هذه العقوبات. روسيا مستعدة لأي تطور في الأحداث، حتى لو لم يشك في ذلك من يسمون شركاؤنا الغربيون".

وتابع قائلا:"من المحزن للغاية أن الدول الغربية، التي طالما تظاهرت بأنها معقل للديمقراطية، هي اليوم الجانب الذي يدعم العدوان والإرهاب وقتل المدنيين".

وأضاف: "لا يمكن تخويفنا من العقوبات. عندما تكون صحة المواطنين وحقوقهم على المحك، فإننا نختار حياة الناس، وليس الاقتصاد. ويجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أن تحذو حذونا".

ووقع الرئيس الروسي يوم أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.

و علي صعيد آخر ، تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بـ"رد سريع وحاسم على أي عدوان روسي لاحق على أوكرانيا" بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي "لتأكيد تمسك الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأشار البيان إلى أن بايدن "دان بشدة" قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "للاعتراف باستقلال منطقتي ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك التابعتين لأوكرانيا".

وذكر البيت الأبيض أن بايدن أطلع زيلينسكي "على رد الولايات المتحدة" الذي يشمل خطة الإدارة الأمريكية "لفرض عقوبات".

وكرر بايدن، حسب البيان، "أن الولايات المتحدة سترد بشكل سريع وحاسم منسقة خطواتها مع حلفائها وشركائها على أي عدوان روسي لاحق على أوكرانيا".

ووقع الرئيس الروسي، في وقت سابق من الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.