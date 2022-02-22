تركيا تعلق على قرار بوتين بشأن الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك

أعلنت الحكومة التركية رفضها لقرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك على خلفية الأزمة المستمرة في أوكرانيا، معتبرة أنه "يتناقض" مع اتفاقات مينسك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أصدرته: "يمثل قرار الاتحاد الروسي بالاعتراف بما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك انتهاكا لاتفاقات مينسك وخرقًا سافرًا للوحدة السياسية والسيادة وسلامة الأراضي لأوكرانيا، إننا نعتبر هذا القرار غير مقبول ونرفضه".

وشددت الوزارة على التزام تركيا "بالحفاظ على الوحدة السياسية وسلامة أراضي أوكرانيا"، داعية كل الأطراف المعنية إلى "اتباع المنطق السليم والقانون الدولي".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الإثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014"، ومتهمًا إياه بأنه أكد مرارًا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيًا.

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".