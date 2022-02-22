الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية العراقية تؤكد ضرورة دعم الولايات المتحدة للديمقراطية النامية فى العراق

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

 أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضرورة دعم الولايات المتحدة، للديمقراطية النامية في العراق وجهود الأحزاب والقيادات السياسية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأهمية دعم دور الحكومة العراقية في سياستها الخارجية الرامية إلى خلق تفاهمات في المنطقة من خلال الحوارات والمفاوضات وبعيدا عن العنف.


جاء ذلك - بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - خلال استقبال الوزير العراقي بوفد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يترأسه السيناتور ليندسي غراهام بالإضافة إلى السيناتور ياني شاهين، كريس فان هولين، ايليسا سلوتكن، جو لبرمان، واخرين من اعضاء وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثامنة والخمسون المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية.
 

وعلى جانب آخر، حسين أهمية المفاوضات بين إيران وأمريكا والدول الأخرى للتوصل إلى حل للملف النووي الايراني، لأن التوتر في العلاقات بينهم سينعكس سلبا على الوضع الأمني والسياسي في العراق والمنطقة.

 

وفي سياق منفصل ، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة العراقية بغداد.


وذكرت خلية الإعلام الأمني -في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها الاستخبارية لمتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم، وبعملية استباقية نفذت في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".


وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم بعد الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص نجح في هذه العملية، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

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