رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «سيدياو» يثمن انضمام المغرب

قال رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) محمد تونيس بالرباط، إن انضمام المغرب إلى هذا التجمع الإقليمي هو "أفضل شيء لنا جميعا".



وأوضح تونيس ، في تصريحات صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "سننظر بشكل عام في كيفية العمل من أجل الانضمام الكامل للمغرب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مؤكدا أنه سيكون لفائدة الجميع.



وأضاف تونيس، الذي يترأس وفدا عن برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ويقوم بزيارة حاليا للمغرب، بأنه يتم تدارس الاستراتيجيات والإمكانيات، معربا عن تفائله في الوقت الحالي بشأن هذا الموضوع.



وأكد رئيس برلمان (سيدياو) أن برلمانيي غرب أفريقيا "حريصون على تحقيق نتائج مثمرة لضمان حصول المغرب على العضوية الكاملة.



ويقوم محمد تونيس بزيارة للمغرب للمشاركة في الدورة السادسة للمنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية الذي ينظم بالرباط تحت شعار الحوار الاجتماعي وتحديات الدولة الاجتماعية، بمبادرة من مجلس المستشارين المغربي بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وعلى صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 22 حالة وفاة و190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة المغربية، في بيانها اليوم بشأن مستجدات الوضع الوبائي في المملكة، بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.159.157 حالة، فيما ارتفع إجمالي الضحايا إلى 15.916 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من 1019 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.135.897 حالة.

ونوهت الصحة المغربية، بأن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9116 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.950.440 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وكان المغرب سجل أمس 13 وفاة و298 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 924 حالة تعاف في 24 ساعة.

وأعلنت الصحة المغربية في بيان مساء أمس أن 15993 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان الوزارة، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، بلغ 24 مليونا و726 ألفا و77 شخصا، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ 23 مليونا و168 ألفا و448 شخصا حتى اليوم.