الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: توقعنا اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أفاد البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة "كانت تتوقع إقدام روسيا" على الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، مضيفا أن واشنطن مستعدة للرد على هذه الخطوة "فورا".

 

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن "الرئيس جو بايدن سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأشخاص الأمريكيين فيما يسمى بمناطق دونيتسك ولوجانسك في أوكرانيا".

 

وأضاف أن "الأمر التنفيذي سيوفر أيضا سلطة فرض عقوبات على أي شخص مصمم على العمل في تلك المناطق من أوكرانيا".

 

وأكد البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ستعلن قريبا عن إجراءات إضافية "تتعلق بانتهاك روسيا السافر للالتزامات الدولية اليوم"، مضيفا أن "هذه الإجراءات منفصلة عن تدابير اقتصادية سريعة نعدها بالتنسيق مع الحلفاء إذا حدث غزو روسي".

 

وشدد على أن "التشاور عن كثب مستمر مع الحلفاء والشركاء، ومن بينهم أوكرانيا، بشأن الخطوات التالية".

 

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

 

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

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