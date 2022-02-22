الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن وماكرون وشولتس يدينون اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون

أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس دانوا اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

 

وأوضح البيت الأبيض أن الزعماء الثلاثة بحثوا الملف الأوكراني في مكالمة دامت 30 دقيقة تقريبا.

 

وأضاف أن "القادة دانوا بشدة قرار الرئيس بوتين الاعتراف باستقلال ما يسمى منطقتي دونيتسك و ولوجانسك في أوكرانيا، وناقشوا كيف سيستمرون في تنسيق استجابتهم بشأن الخطوات التالية".

 

وجاءت المحادثة بعد توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

 

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

 

كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك من جهة أخرى.

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