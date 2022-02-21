حصاد السياحة.. تشغيل البوابات الإلكترونية بمعبد أبو سمبل.. وبحث التوسع بالطاقة الفندقية

شهدت وزارة السياحة اليوم، العديد من الفعاليات واللقاءات، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تشغيل البوابات الإلكترونية بمعبد أبو سمبل

أعلنت وزارة السياحة والأثار انتهت وزارة السياحة والآثار من تركيب وتشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في منطقة معابد أبو سمبل، بالإضافة إلى إطلاق موقع حجز تذاكر المعابد عبر شبكة الإنترنت، لتسهيل زيارة المصريين والسائحين إلى معبدي أبو سمبل.

يأتى التشغيل بالتزامن مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس الذي سيتابعه العالم مع فجر الغد الثلاثاء في ظاهرة الفلكية التي تحدث مرتين سنويا.

وتم تنظيم عرض فني الذي من قبل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة، من أمام معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، بمناسبة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل والتي سيشهدها المعبد فجر غد، ويعد تاريخ هذا التعامد تاريخاً استثنائياً مميزاً ولن يتكرر فهو يوافق 22/02/2022.

https://www.dostor.org/3721063

وزير السياحة والاثار يبحث التوسع في الطاقة الفندقية

كما التقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع سيباستيان بازين رئيس مجموعة أكور العالمية للمنشآت الفندقية، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص الاستثمار فى القطاع السياحي المصري والتوسع في القطاع الفندقي في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مصر.

وتعد شركة أكور العالمية للمنشآت الفندقية هي شركة ضيافة متنوعة فرنسية تدير مجموعة واسعة من المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية، وتدير في مصر نحو 35 منشأة فندقية ثابتة وعائمة بمختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بافتتاح 22 منشأة فندقية جديدة بطاقة تصل إلى 9500 غرفة.

https://www.dostor.org/3721229

الرئيس الفرنسي السابق يختتم جولاته في مصر

اختتم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وأسرته والوفد المرافق له، زياراتهم إلى مصر، بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وأجروا جولة داخل المتحف وقاعات العرض الخاصة به، وكما قام الرئيس الفرنسي وأسرته خلال زياراته الى مصر بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، كما زاروا أيضاً مدينتي الأقصر وأسوان خلال اليومين الماضيين زار خلالها عدداً من المواقع السياحية والأثرية بها.

https://www.dostor.org/3721840