الكويت توقف العمل بمنصات تستخدم لتسجيل الدخول للبلاد فى ظل انتشار كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي مساء اليوم الاثنين، إيقاف العمل بالمنصات والأنظمة التي تستخدم في التسجيل لدخول دولة الكويت في ظل انتشار وباء كورونا .

وتضمنت المنصات التي من المقرر إيقاف العمل بها ابتداء من بعد غد الأربعاء منصة الكويت مسافر ومنصة بالسلامة للعمالة المنزلية ونظام "منى" لإعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات pcr.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي بعد أن استمع لشرح من وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد حول آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، والذي يشهد تحسناً وإنخفاضاً كبيراً في نسبة الإصابات بفيروس كورونا اليومية.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 1329إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاه واحدة خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 614 ألفا و 344 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 3 آلاف و 492 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 595 ألفا و 156 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 9ر96 % .

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 80 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 16 ألفا و 658 حالة .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.