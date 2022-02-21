السودان يرفض إجراءات إثيوبيا أحادية الجانب بشأن سد النهضة

أكد السودان موقفه الثابت فى ملف سد النهضة المتمثل فى ضرورة الوصول الى إتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء اليوم عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن السودان يرى أن موقفه قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث .

وأوضحت الخارجية أن السودان بأنه أخذ علما بما جاء فى بيان رئيس الوزراء الإثيوبي الصادر فى 20 يناير 2022 ، والذي تم نشره على صفحة بمنصة تويتر ، لا سيما توضيح بأن إثيوبيا تعتقد بأن سد النهضة يعّد مثالا جيدا على مبدأ التعاون لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة دون التسبب في ضرر كبير.

وأضافت الخارجية "يري السودان ضرورة وأهمية أن تتخذ إثيوبيا ما يطابق هذا القول من خطوات حقيقة على الأرض ".

وأكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات إحادية الجانب فى كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد ، ويري السودان أن ما تم إتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني و الإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربيانات توليد الكهرباء ، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا ، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ .

ورحب السودان بتولي السنغال الشقيقة رئاسة الإتحاد الأفريقي، داعيا الى تعزيز دور الإتحاد الأفريقي بما يمكّن الأطراف من الوصول الى إتفاق فى إطار زمني محدد ، وبما يشمل تغيير منهجية التفاوض القائمة .

وأكد السودان أن مشاركته، فى جميع جولات التفاوض، تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق إتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاث، بما فى ذلك مبادراته المهمة التي توجت بالتوقيع على إتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم فى مارس 2015 .

وأهابت الحكومة السودانية من وسائل الإعلام المختلفة تحرى المعلومات من مصادرها الرسمية بشأن مواقف السودان في هذا الملف.