«الغضبان» يعتمد مخطط مشروع تطوير وازدواج طريق اللواء أحمد عبدالله

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مخطط مشروع تطوير وازدواج طريق أحمد عبدالله من كوبري الحرفيين حتى معدية التفريعة بطول 3 كم وليصبح بعرض 25م، بما يحقق حركة مرور ثلاث حارات في كل اتجاه وربطه تخطيطيا بمشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية، إذ تتضمن أعمال التطوير إنارة بكامل طول الطريق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة الاستعدادات الخاصة برفع كفاءة الشارع بمدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد، والشركات القائمة على تنفيذ المشروع.

واستعرض «الغضبان» خطة تطوير الشارع، والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، موجها بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل، نظرًا لأهمية الطريق والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم منطقة الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، مؤكدا تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة.

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد خطة موسعة لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، لتحقيق الانسيابية والسهولة في حركة السيارات والمواطنين، ولتحقيق المظهر الحضاري الذي يتماشى مع مجمل التطورات بمدينة بورسعيد.