إيطاليا تسجل 201 وفاة و24 ألفا و408 إصابات جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا 201 حالات وفاة و 24 ألفا و408 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق البيانات الإيطالية الرسمية اليومية، التي صدرت مساء الإثنين عن وزارة الصحة، ونقلتها وكالة "آكي"، فقد تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات إلى 928 مريضا.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 12 مليون 494 ألفا و495، ساهم الوباء في وفاة 153 ألفا و190 منهم.

وأوضحت أن إجمالي المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 11 مليون 19 ألفا و298.

وكانت الاصابات المعلنة من وزارة الصحة الإيطالية أمس، 42 ألفا و81 إصابة والوفيات 141 وفاة.

وتأتي تلك الحصيلة في وقت أعلن مفوض الحكومة لحالة الطوارئ الصحية بدء إعطاء الجرعة الرابعة من اللقاحات للفئات الضعيفة اعتبارا من مطلع مارس القادم.

هذا، وفي وقت سابق اليوم، ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 424 مليوناً و272 ألفاً و806 حالات.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و886 ألفا و794 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 78 مليوناً و479 ألفاً و134 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليوناً و838 ألفاً و524 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 28 مليوناً و218 ألفاً و180 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، حذر أمس من أن الوصول غير العادل للقاحات والتشخيصات في العديد من البلدان، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدل انتقال العدوى، يخلق بيئة مواتية لتطور المتغيرات الجديدة، موضحا أنه كلما استمر هذا الأمر، فقد يؤدي إلى استمرار الوباء.