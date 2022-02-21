الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطبيق منظومة الصرف السلعى الجديدة فى بورسعيد خلال أيام

السلع التموينية
السلع التموينية

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية استعداد الوزارة لتطبيق منظومة الصرف السلعي الجديدة ببورسعيد مطلع شهر مارس، بعد التأكد من النجاح الكامل للتجربة بمحافظة الأقصر في تلافي كافة المعوقات أمامها، حيث وصلت التعليمات إلى مديرية تموين بورسعيد وأغلب التجار بالمحافظة على علم بأن التنفيذ سيبدأ يوم 28 فبراير الجاري لاستلام الحصص التموينية وفقا للمنظومة الجديدة.

يذكر أن آلية العمل الجديدة تتلخص في قيام البقال التمويني باختيار طلباته من الـ26 سلعة التموينية خلال أول أسبوع من الشهر قبل تسلمها الشهر التالي، وتسجيلها عبر وسيلة إلكترونية سواء موبايل أبلكيشن أو صفحة على جهاز الكمبيوتر جارٍ تجهيزها لاستقبال تلك الطلبات من خلال «اسم مستخدم- يوزرنيم» لكل بقال وهذه الطلبات تظهر مباشرة على «سيستم القابضة» دون وسطاء، فلن يكون هناك تواصل مع مكتب التموين أو مراجعة «باتشات»، ومن لا يستطيع التعامل مع الإنترنت فيمكن أن يتوجه إلى المخزن لتسجيل طلبه على جهاز الكمبيوتر لديهم، ليكون هناك تنسيق بدلا من الذهاب للمخزن مباشرة ويفاجأ بعدم وجود كميات مناسبة من السلع، وهذه الطلبات لن يتم الموافقة عليها بمعرفة «المخزنجي»، بل بموافقة الشركة القابضة بنفسها.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية عودة تشغيل الخدمات التموينية المتوقفة، والمتعلقة بالبطاقات، اعتبارا من الغد، من خلال مكاتب التموين والمنصات الإلكترونية بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وكانت متوقفة لحين الانتهاء من ضبط قواعد بيانات منظومة الدعم.

بعد نجاحها في الأقصر تطبيق منظومة الصرف السلعي الجديدة ببورسعيد خلال أيام الأقصر منظومة السلعي الجديدة الجديدة ببورسعيد خلال أيام مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استعداد الوزارة لتطبيق منظومة الصرف السلعي الجديدة ببورسعيد

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