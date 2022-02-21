الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي لحقوق الانسان» يُطلق الجولة الثانية للحوار مع منظمات المجتمع المدني

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

أطلق المجلس القومي لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، الجولة الثانية  للحوار مع عشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني، وذلك في ثاني جلسات المجلس مع منظمات المجتمع المدني، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان.

شارك في الجلسة عبر تطبيق “زووم”، عضو المجلس محمد ممدوح مقرر أنشطة المجتمع المدني وبحضور عدد من أعضاء المجلس منهم  سميرة لوقا و هدي راغب عوض و عبدالجواد احمد وعزت ابراهيم، تحت عنوان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، في ظل عام المجتمع المدني. 

وعرضت الجمعيات الاهلية المشاركة لأنشطتها ورؤيتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وصرحت السفيرة مشيرة خطاب ان الاجتماع قد كشف ثراء تنوع الأنشطة وترابطها كما كشفت تحمس الجمعيات الاهلية وخاصة تلك التي يقودها الشباب للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.

وضمت المجالات المقترحة، التحديات التي تمثلها الزيادة السكانية بشكلها الراهن، وتحديات تغير المناخ، وتغير مفهوم السلم والامن الدولي، واهمية تحقيق السلام في منطقة المتوسط وضبط الهجرة وتنفيذ وثيقة الاخوة الإنسانية. كما احتلت قضايا بناء القدرات وسيادة القانون والحوكمة والشفافية والقضاء علي البيروقراطية ومكافحة الفساد، وذلك في اطار التعاون الدولي ومعاونة الدول النامية علي مواجهة التحديات. 

ومن الجمعيات التي شاركت في الاجتماع الاتحاد النوعي للممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مجلس الشباب المصري، مؤسسة نجمة للعمل البيئي، مؤسسة شباب المتوسط، مؤسسة إدراك للتنمية، مؤسسة أنامل مصرية، مؤسسة مصريين بلا حدود، مؤسسة صناع الحياة، جمعية معاكم، مؤسسة الجيل الخامس، مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على ان يعقد اجتماع تال بعد أسبوع لاستعراض البرامج التي ستقرر الجمعيات الاهلية القيام بتنفيذها في مختلف محافظات مصر.

يأتي الاجتماع في ظل سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار آلية التشاور مع منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة بهدف تعزيز التعاون في عام المجتمع المدني وكان قد عقد المجلس اجتماعاً سابقاً مع عدد آخر من الجمعيات في الخامس من فبراير الجاري.

حقوق الانسان مكافحة الفساد المجتمع المدنى الزيادة السكانية التنمية المستدامة الجمعيات الأهلية الدول النامية القومي لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني

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