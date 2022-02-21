عروض رسوم متحركة بالثقافة السينمائية وهندسة الصوت والإنتاج السينمائي ضمن ورشة «ابدا حلمك»

ضمن فعاليات برنامج نادى سينما ذوي الهمم الذي، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتنفذه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافي اهتماما بذوي الهمم من الأطفال لرعايتهم فنيًا وثقافيًا لتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

وذلك من خلال تقديم عروضا أسبوعيا لنادى سينما ذوي الهمم يجوب مختلف دور الرعاية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم عرض سينمائي يهدف للتعليم وتثقيف الأطفال، وغرس الثقة بالنفس وتأهيلهم للدمج في المجتمع.

لذا عرض اليوم قصر ثقافة السينما عرض فيلم رسوم متحركة لطلاب دار السندس بمدينة الفردوس لذوي الاحتياجات الخاصة.

فيلم " ice age" ينتمي لأفلام الرسوم المتحركة التي يتناول احداث البحث عن أهل طفل صغيره يجده ثلاثة حيوانات أثناء بداية العصر الجليدي في العالم، مما يسيطر الشك حول القضاء على الكرة الأرضية بسبب تكون الجليد، مما يضطرهم لقطع رحلة مليئة بالمغامرات والمخاطر والأهوال بكل شجاعة.

وفي سياق متصل ضمن فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» والذي يشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بقصر ثقافة وأدى النطرون بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث عقدت اليوم محاضرة بعنوان "أساسيات الإنتاج السينمائي" للدكتور ضياء الدين جابر، والذي تحدث عن العملية الإنتاجية للأعمال السينمائية والتي تعد المحرك الرئيسي للعملية السينمائية باعتبارها المسؤولة عن تجهيز للفيلم للعرض الجماهيري مرورا بمرحلة دراسة الجدوى والتخطيط والتصوير.

كما تحدث عن دور المنتج السينمائي المسئول عن تسويق الفيلم السينمائي وحصاد أرباحه باعتباره مالك الفيلم، لذا يجب أن يوفر كافة التزامات الفيلم بدون مبالغة أو إخلال لتحقيق أكبر أرباح بمصروفات قليلة.

وأشار لأهمية دور المنتج فى اختيار كافة عناصر الفيلم لتحقيق تلك الأرباح سواء من خلال اختيار السيناريو أو فريق العمل، والاحتياجات اللازمة، والاعتبارات الفنية الأخرى.

كما نفذت محاضرة بعنوان "مدخل الى هندسة الصوت" ألقاها المونتير السينمائي حسام المحفوظى حيث أوضح أساسيات ضبط الصوت، حيث يوفر أدوات وأوامر لضبط الصوت، مع إمكانية عمل مزج بين الأصوات وإضافة تأثيرات وفلاتر متعددة، كما يوفر نوافذ ولوحات خاصة بالميكسر وإمكانية تصدير ملفات صوتية فضلا عن ملفات الفيديو.

وفي العادة عند إدراج مقطع فيديو على خط التزامن بين الصوت والصورة، ويمكن توسيع عرض الصوت لرؤية الموجات الصوتية بصورة أوضح.