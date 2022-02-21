ضبط كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى حملات تموينية على المخابز والأسواق بمراكز "كوم حمادة - ادكو - رشيد - بدر - الرحمانية - أبوحمص"، حيث تم المرور على مركز ومدينة كوم حمادة، وتم ضبط أسطوانة غاز صغيرة الحجم في أحد الكافيتريات، وكمية من الفراخ المتبله والكبد واللحوم المفرومة بمقدار 10 كجم غير صالح للاستهلاك الآدمي، و10 عبوات معطر مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارة مختلفة، تحرير محضر ذبح لحوم بقري خارج المجازر، وتم التحفظ على 7.5 كجم لحوم، 12 محضر نقص وزن بمقدار من 14 إلى 9 جرامات فى الرغيف الواحد، وتم تحرير 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط 5 محاضر عدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل

كما قامت الحملة بالمرور على مركز ومدينة بدر تم ضبط، 61 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، 69 عبوة مبيدات محظور استخدامها، و5 محلات مختلفة الأنشطة غير معلنة عن أسعار بيع السلع.

بالمرور على مركز ومدينة ادكو تم تحرير 4 محاضر نقص وزن الرغيف، ومخبز تصرف فى شيكارتين دقيق زنة 50 كجم، ومخبزين لعدم وجود سجل زيارات.

كما قامت الحملة بالمرور على مركز ومدينة رشيد تم ضبط، 3 علب حلاوة طحينية و7 عبوات زيت زيتون منتهي الصلاحية، و75 عبوة عصير منتهى الصلاحية، وتم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وبالمرور على مركز ومدينة أبوحمص تم ضبط 20 طن ذرة أصفر مجهول المصدر، و10 شكائر دقيق فاخر مجهول المصدر، و45 كيلو سكر تموينى بأحد المخابز السياحى، و40 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية و5 كجم كبدة مجهولة المصدر، و10 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر، و20 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومحل بقالة غير معلن عن أسعار البيع للمواطنين.