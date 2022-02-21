الرعاية الصحية تكرم الفائزين في «E-champion» للتسجيل الإلكتروني بمحافظات التأمين الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تكريم الفائزين في مبادرة (E-champion) الخاصة باختيار أفضل العناصر والأكثر تميزًا من حيث التسجيل الإلكتروني بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه أسفرت نتائج المبادرة عن فوز مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، ومستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، ومستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، كأفضل منشآت صحية من حيث التسجيل الإلكتروني للخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة، أنه فاز بتكريم جائزة أفضل تسجيل إلكتروني من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد "د. إيفان عمار، د. إسلام رمضان، د. نجوى السيد، د. أمنية إبراهيم، كيميائي رانيا سعد الدين"، كما فاز بأفضل تسجيل طبي من التمريض "أ. ثناء العملي، أ. أسامة محمد، أ. أسماء إبراهيم"، بينما فاز بجائزة أفضل تسجيل طبي CMO "أ. سارة حسن، أ. إسلام المصري".

وتابعت أنه فاز بتكريم جائزة أفضل تسجيل إلكتروني من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر "د. صديق أحمد، د. أندرو فاروق، د. ياسمين محمد، د. زكريا سامي، كيميائي الأمير صلاح السايح"، كما فاز بأفضل تسجيل طبي من التمريض "أ. جهاد أكرم، أ. نادية علي، أ. زينب محمود"، بينما فاز بجائزة أفضل تسجيل طبي CMO "أ. منى حمدي، أ. هبة رجب".

واستكملت أنه فاز بتكريم جائزة أفضل تسجيل إلكتروني من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية "د. محمد إبراهيم، د. أحمد ذكي، د. عبدالرحمن خالد، د. أحمد محمد، د. فاتن شاهين"، كما فاز بأفضل تسجيل طبي من التمريض "أ. هالة حسين، أ. أحلام فتحي، أ. جيهان سليمان"، بينما فاز بجائزة أفضل تسجيل طبي CMO "أ. أسماء محمود، أ. سمر جمال".

ولفتت، إلى أنه تم تكريم الفائزين وتسليمهم شهادات التقدير في إطار اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتكريم العناصر البشرية المتميزة لديها، تقديرًا لجهودهم المبذولة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، مما يضمن استمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية مبادرة (E-Champion) لتشجيع التنافس والتكامل بين المنشآت الصحية التابعة للهيئة والعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بها، مما يضمن تشجيعهم على تقديم الأفضل والمزيد واستمرارية الارتقاء بعمليات التسجيل الإلكتروني، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، مما يعزز آليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجة الرامية إلى أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية، والذي يساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وسرعة وجودة وكفاءة الأداء، ويضمن تيسير حصول المواطنين عليها، تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية وأهداف التنمية الشاملة المستدامة في القطاع الصحي رؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة (E-chamion) لاختيار الأفضل في التسجيل الإلكتروني من المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، إلى جانب اختيار الأفضل من الأطباء والتمريض وموظفي مكتب الدخول CMO في التسجيل الإلكتروني بها، وذلك على مدار الفترة من 20 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022.