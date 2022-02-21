«الشراء الموحد» تنظم المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول

تنظم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالاشتراك مع الشركة الدولية للفنادق والمنتجات السياحية ومراكز المؤتمرات (GCM)، المعرض والمنتدي الطبي الإفريقي الأول Africa Health ExCon، ليكون المحور القاري للابتكار والتجارة في مصر وكذلك في إفريقيا، بهدف إنشاء منصة مستدامة تربط جميع العاملين والمهتمين بمجال الرعاية الصحية في العالم.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الطبية لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول القارة الإفريقية والعربية، والتأكيد علي دور مصر الريادي قارياً وإقليمياً، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة و تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في شتي المجالات والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "الصحة الجيدة والرفاه" ورؤية مصر الصحية لسنة 2030 من خلال الترويج لمفهوم: الوصول العادل، الاستخدام الفعال للموارد، مواكبة الابتكار والتكنولوجيا الطبية، تمهيد الطريق لتنفيذ التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوقاية والصحة العامة.

ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة، على مساحة 60 ألف متر مربع (قابله للزيادة)، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون بمثابة ملتقي سنوي بين الشركات العاملة في المجال الطبي ومسؤولي الرعاية الصحية من أفريقيا وجميع أنحاء العالم، ولتقوم الشركات بعرض ما هو جديد في المجال الطبي.

يضم المعرض العديد من المجالات مثل المستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، الأجهزة الطبية، الكيماويات والكواشف المعملية، طب الاسنان، التعبئة والتغليف، التأمين الطبي، التغذية العلاجية والفيتامينات، المستشفيات والصيدليات، المستحضرات والمنتجات الجلدية، الصناعات المغذية.

ويهدف المعرض إلى إحداث التكامل والتعاون في مجال الصحة بين الدول الأفريقية لتلبية الاحتياجات في المجال الطبي سواء منتجات أو خدمات، وفتح أسواق جديدة للشركات المحلية وتحسين فرص التصدير الي الدول الأفريقية والعربية عبر بوابة Africa Health ExConعن طريق مصر.

كما يهدف المعرض لضمان وصول المنتجات الطبية اللازمة والحديثة إلى الدول الأفريقية والعربية، وإعادة تركيز أذهان جميع العاملين في مجال الصحة والأدوية على إمكانات الاستثمار في مصر وإفريقيا، وازدهار صناعة الرعاية الصحية في إفريقيا من خلال التوريد الصحيح للمنتجات والتوزيع العادل.

أيضا يهدف المعرض لزيادة المساهمة في أجندة الصحة للقارة في ضمان الوصول العادل لمنتجات وخدمات التكنولوجيا الصحية عالية الجودة إلى جميع البلدان الأفريقية.

وركزت الهيئة المصرية للشراء الموحد على النقاط الاتية لضمان نجاح المعرض والمؤتمر الطبي، عقد عدة اجتماعات مع السفارات الاجنبية والغرف التجارية، لاستقطاب أكبر عدد من الشركات العالمية، وليكونوا شركاء في المعرض مما أسفر عن موافقه عدة جهات دولية ليكونوا شركاء في المعرض والتسويق له خارجيا مثل:

Pharmexcilالهند.

 الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة.

 غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر.

 الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

 الغرفة التجارية الانجليزية المصرية بمصر.

 Advantage Austria الغرفة التجارية النمساوية.

 بيزنس فرانس Business France.

 منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).

 الغرفة التجارية السويسرية.

 الهيئة الوطنية البحرينية لتنظيم الخدمات الطبية

كما تم التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ليكونوا شركاء رئيسين داخل المعرض وتمت الموافقة من الوزارات الاتية:

 وزارة الصحة والسكان.

 وزارة التجارة والصناعة.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 وزارة قطاع الأعمال.

 وزارة الثقافة.

 وزارة السياحة.

 الهيئة العامة لتنشيط السياحة

 وزارة المالية.

 وزارة الداخلية.

 وزارة التعاون الدولي.

 إدارة الخدمات الطبية قوات مسلحة.

 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 الهيئة العامة للرعاية الصحية.

 هيئة الدواء المصرية.

 هيئة التأمين الصحي الشامل.

وتم التنسيق أيضا مع رئيس التمثيل التجاري المصري للتنسيق مع المنظمات الدولية والتسويق للمعرض عن طريق الممثلين التجاريين لمصر في الدول المختلفة.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال دعوات موجه من وزارة الصحة والسكان، هيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد لإجمالي عدد 1500 صانع قرار أو مشترى من الدول الأفريقية والعربية هذا بالإضافة الى الوزراء وممثلي الجهات الصحية الكبرى في افريقيا.

كما تم التنسيق مع سوق الدواء ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر(المتمثلة في جريدة الجمهورية، جريدة المساء الالكترونية، جريدة الجازيت "الناطقة باللغة الانجليزية"، جريدة البروجرية "الناطقة باللغة الفرنسية" ليكونوا شركاء إعلاميين للمعرض والمؤتمر الطبي.