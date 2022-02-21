الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: توجيهات الرئيس تضمن تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر، تلعب دور كبير فى النهوض بتلك الصناعة الاستراتيجية.

 وقال قريطم، إن متابعة الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لاطلاق استراتيجية صناعة السيارات يكفل تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى هذه الصناعة، للحد من فاتورة استيراد السيارات والتوجه نحو توطين هذه الصناعة داخل مصر والاتجاه نحو تصدير السيارات خاصة للاسواق العربية والافريقية. 

واكد عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية لتوطين صناعة السيارات مشيداً بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنه تم التجهيز لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وإعلانها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لبدء التنفيذ الفوري لها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوى.

النائب علاء حمدي قريطم لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي المركبات الكهربائية الصناعات المغذية عبدالفتاح السيسي

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