الإيسيسكو تصدر 9 دراسات أكاديمية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

أصدر مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سلسلة من الدراسات الأكاديمية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في إطار مشروع "الدراسات التخصصية"، الذي يشرف عليه المركز، إدراكا منه بما يواجه مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من تحديات وصعوبات تتمثل في ضعف مواكبته للمستجدات التربوية والمعرفية في مناهجه ومقرراته ووسائله التعليمية.

ويجمع الإصدارات التسع موضوع مشترك، هو تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من جوانب متنوعة وزوايا مختلفة، ألفها مجموعة من الخبراء والعاملين في هذا المجال من مختلف دول العالم، وتحمل عناوين

- الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

- قضايا وإشكالات في تدريس اللغة العربية وثقافتها للناطقين بغيرها: رؤية لسانية.

- مدخل إلى توظيف الخطابة في تعزيز الكفاية اللغوية للناطقين بغير العربية.

- اللسانيات التعليمية وتنمية القرائية لطلاب اللغة العربية للناطقين بغيرها.

والنّحو التّعبيريّ: مقاربة جديدة في تعليم النحو العربي وتعلّمه للناطقين بغير اللغة العربيّة.

- نحو إطار مرجعي موحّد لتعليم اللّغة العربية وتعلّمها لغير النّاطقين بها.

- دليل التقويم في تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها: تحويل الممارسات من التقويم الورقي إلى التقويم الرقمي البديل.

- في فلسفة الأداء الصوتي في القرآن الكريم للمتعلمين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حضور منظمة الإيسيسكو في مجال البحث العلمي والنشر، وتعميق البحث العلمي والتربوي، وتوثيق علاقة المركز بالباحثين المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من داخل الدول الأعضاء وخارجها.