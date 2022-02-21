الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزيرة البيئة: إطلاق «الحوار الوطني للمناخ» مارس المقبل

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن توجيهات القيادة السياسية في الملف البيئي شملت مسارين أولهما معالجة مشاكل الماضي قدر المستطاع مع مواكبة التطور العالمي فيما يخص البيئة، مشيرة إلي أن شهر مارس سيشهد إطلاق الحوار الوطني للمناخ  والتغيرات المناخية بحملات توعيه علي مستوي المحافظات ويوجه لجميع الفئات. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة  ملف "تغير المناخ" واثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ “27 Cop”، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة. 

وقالت فؤاد، إنه تم الانتهاء من 28 مدفن النفايات وجاري العمل علي 19 مدفن آخر في ضوء الخطة الحكومية للمدافن علي مستوي محافظات الجمهورية. 

وشددت ياسمين فؤاد، علي أنه يتم ك دعم المصانع للتخلص من التلوث الصناعي، مشيرة إلي أن مصانع 6 أكتوبر تحسنت أوضاعها كثيراً عما سبق، وفقا لما يتم رصده علي شبكة الانبعاثات، وقامت كثير من الشركات بعمل محطات صرف معالج.

ونوهت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلي قيامها بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والتجارة، بعمل حصر لمحطات الصرف الصناعي والصحي  بالمدن الصناعية المختلفة، فضلا عن العمل علي توفيق اوضاع المصانع التي تقوم بالصرف المباشر علي نهر النيل، خاصة مصانع السكر. 

وعن تساؤلات النواب حول وضع حرق قش الأرز حاليًا، قالت وزيرة البيئة: "مش بيحصل حرق حاليا، لأنه اصبح له مردود اقتصادي بالنسبة للفلاحين، ما يتم حرقه ربما البواقي، أما حرق المخلفات فيحرر ضده محاضر مخالفات".

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الملف البيئي بمصر وضع تحت قيادة سياسية واعية ومدركة لأهميته مشيرة إلى اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور مصر فى التعاون الدولي البيئي.

وقالت فؤاد، إن نقل رئاسه المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لرئيس الوزراء أعطي رسالة قوية للعالم بأهمية ملف التغيرات المناخية من خلال وضعه على رأس الأجندة الوطنية والحكومية ، والدور الذى ستلعبه مصر فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والتى تعد أكبر اتفاقية متعددة الاطراف على مستوى الأمم المتحدة فى الوقت الحالي.

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد القيادة السياسية الملف البيئي المحافظات لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب

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