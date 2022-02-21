الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد لمدرس الدروس الخصوصية: «لا تتحدث عن الكرامة»

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسالة، اليوم، إلى مدرسي مراكز الدروس الخصوصية قائلًا: "المدرس هو من يصنع هيبته، أنت تلف على المنازل لكي تلم الفلوس وتتحدث عن كيان وكرامة، لا تتحدث عن كرامة وأنت في سنتر الدروس الخصوصية".

وأشار المحافظ، خلال اجتماعه مع جميع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وكافة القيادات التعليمية بالمحافظة، في مسرح المركز الثقافي في نطاق حي الشرق، إلى أن المدرس في المدرسة هو صاحب الكرامة التي نحافظ عليها جميعًا ونعززها ونقدرها، مضيفًا: "المدرسة كيان تعليمي كريم محترم للمدرس يجب أن يحافظ على انتمائه إليها".

وأضاف: "مدرس الدرس الخصوصي يقتحم حرمة المنازل لإعطاء دروس خصوصية، ونرسل أبناءنا لمراكز بها من 60 إلى 70 طالبًا في مركز الدروس الخصوصية، في الوقت الذي تكون فيه كثافة الفصول أقل من ذلك بكثير، ولا أحد يقوم بدوره، سواء المنزل أو المدرسة، وعندما شددت أكثر من مرة على عدم حصول متجاوزي نسبة الغياب على أرقام الجلوس لم ينفذ بعض مديري المدارس ذلك".

وتساءل: "أين المتابعة والتفتيش المالي والإداري والموجهون ومديرو المراحل ومدير عام التعليم العام؟".

كان محافظ بورسعيد قد رصد صباح الأمس حضور 11 طالبا فقط من طلاب الشهادة الإعدادية من أصل 652 طالبا بمدرسة القناة الإعدادية بنين، كما رصد صباح اليوم حضور 8 طالبات فقط بالصف الثالث الإعدادي من 228 طالبة داخل مدرسة الإسلامية الإعدادية بنطاق حي المناخ.

محافظة منزل الدروس الخصوصية طالب الابتدائية شهادة كريم اجتماع محافظ الثانوية

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