خبراء يكشفون مميزات منزل الأحلام

قد يكون البحث عن منزل أحلامك مرهقًا في بعض الأحيان، من المؤكد أن لديك قائمتك الشخصية الخاصة بالأشياء التي نبحث عنها في العقار سواء كانت حديقة أو ميزات أصلية أو موقف سيارات.

ومع ذلك كشف الخبراء أن هناك سمة واحدة تم التغاضي عنها ويجب أن تكون على رأس قوائم الرغبات هذا العام، كشفت دراسة استقصائية، تم إجراؤها على 1001 مشتريًا لأول مرة في المملكة المتحدة، أن أفضل ميزة يريدها المشتري لأول مرة من منازلهم في الوقت الحالي هي مطبخ حديث، كما تم إدراج النوافذ ذات الزجاج المزدوج وعزل الأسقف في القائمة لكنها لم تكن ذات أولوية قصوى.

نتيجة لذلك يقترح الخبراء أن مميزات توفير الطاقة مثل الزجاج المزدوج يجب أن تكون في الواقع ذات أولوية أكبر عند البحث عن منزل في عام 2022، هذا بسبب مقدار المال الذي ستوفره على فواتيرك من الحصول عليها خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وفقا لموقع مترو يؤكد مدير الامتثال بشركة First Mortgage ديفيد ماكجريل على أهمية الزجاج المزدوج يقول: "أشجع بشدة جميع المشترين، الذين يتطلعون إلى التحرك قريبًا للنظر في المميزات والتي غالبًا ما يتم تجاهلها مثل الزجاج المزدوج، وعزل الأسقف والجدران.. إن امتلاك منزل يتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة سيصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى هذا العام حيث يرتفع سعر التدفئة إلى مستويات لم نشهدها من قبل، ومن المهم أن تحافظ منازلنا على الدفء".

ويؤكد David أنه عند التطلع إلى الشراء، يجب أن تحدد ما يوجد في المنزل بالفعل للمساعدة في كفاءة استخدام الطاقة، وتجدر الإشارة إلى أن وكلاء العقارات يمكنهم منحك تصنيف شهادة أداء الطاقة (EPC) - ويمكن أن يوفر لك التصنيف الجيد المئات كل عام من فواتير الطاقة.