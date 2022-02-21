مصمم الأزياء العالمي «ماركو دي فينتشنزو» يروي تفاصيل تحربته مع فيندي

أمضى المصمم الإيطالي ماركو دي فينتشنزو، العامين الماضيين في صراع مع العديد من المشاعر، خاصة بعد اجتياح الوباء، وتوقف الماركات عن عرض تصميماتها في الخارج.

وتخرج المبدع المولود في صقلية من المعهد الأوروبي للتصميم في ميلانو وفي عام 2000 وهو يبلغ من العمر 21 عامًا، انضم إلى Fendi حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع Silvia Venturini Fendi، في 2009 ظهر لأول مرة في أسبوع الأزياء الراقية في باريس، وفي شهر سبتمبر من ذلك العام أطلق خط الأزياء النسائية الجاهزة في أسبوع الموضة في ميلانو، في عام 2019 توسع في الملابس الرجالية.

ووفقًا لموقع «ذا ناشونال»، يقول “فينتشينزو”: "أنا مشغول للغاية.. لمدة 12 عامًا حتى الآن، لا أعرف أي طريقة أخرى.. أعتقد أنني سأفتقد الموضة إذا توقفت، لأنني من النوع المصمم الذي يجد الطاقة في العمل والإبداع.. وأنا أحب ما أفعله.. في بعض الأحيان يكون الضغط شديدًا جدًا، خاصةً العمل مع علامة تجارية كبيرة مثل فيندي، لكنني سعيد.. أنا هنا للعمل ، والأزياء تمنحني العديد من الفرص".

وتابع: “أنه دائما ينفتح على مغامرات جديدة، والمشروع الأخير الذي يعمل عليه عبارة عن تعاون لمدة موسمين مع علامة الأزياء الإيطالية ”مارينا رينالدي"، قائلًا: "هذا هو أول تعاون لي، لذا كان من الجيد جدًا التواصل مع قصة أخرى لفهم ما يبحثون عنه".

ويُعرف المصمم باستخدامه للألوان الجريئة والأقمشة الفاخرة، يفكر في الفساتين المتلألئة من الفستق أو الزمرد، لديه سخاء بلا خجل في عمله، والآن سيعيد تصوره على ذوات الحجم الكبير، التجربة مجزية بشكل غير متوقع.

ويقول: "لقد كانت فرصة للتفكير في قصتي الشخصية..أصبحت والدتي الآن زبونًا، لكنني أتذكر عندما كنت طفلا، وأتسوق معها أصبح حزينًا عليها لأنه كان من الصعب جدًا عليها العثور على شيء جميل ولكن مريح أيضًا، كان من المهم جدًا بالنسبة لي أن أدرك أن الموضة اليوم هي حقًا لغة عالمية".