رئيس ميناء القاهرة يكرم عاملًا بمناسبة إحالته للتقاعد (صور)

كرم المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي محمد على محمد أحمد الموظف بالمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة، بمناسبة إحالته للتقاعد بعد سنوات عديدة من العطاء والتفاني في العمل بميناء القاهرة الدولي.

جاء ذلك على هامش الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بحضور الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس محمد عبد الوهاب دعبس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، والزملاء تقديرا لما تركه من بصمة طيبة لا تنسى.



يشار إلى أن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أعلن اعتماد خطة مراجعات بمجال السلامة والصحة المهنية وتشمل الخطة الشركة القابضة للمطارات، والشركات التابعة لها، لأجل تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو التحسين المستمر لأداء منظومة السلامة والصحة المهنية، مع التوجيه بضرورة اصدار ورفع تقارير دورية نتيجة هذه المراجعات، لدعم اتخاذ القرار المناسب نحو الجوانب التي تخص السلامة والصحة المهنية في العمل، وتقديم المقترحات لكيفية التعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار التوجيهات المستمرة من جانب الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بضرورة تحسين منظومة عمل السلامة والصحة والمهنية بالمطارات المصرية ومقار العمل وجميع المرافق.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه بجانب خطة المراجعات سيتم تدشين حملة للتوعية بمجال السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع كل من هيئة الأرصاد الجوية وأطباء من وزارة الصحة وصندوق مكافحة المخدرات.