زراعة كفرالشيخ تنفذ مدارس حقلية لمتابعة مشروع «الإيكاردا»

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، مدارس حقلية لمتابعة مشروع الإيكاردا وندوات إرشادية لترشيد استخدام المياه، برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة انتاج المحاصيل والميكنة الزراعية وتوفير استهلاك المياه وترشيدها.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إنه تفقد حقول الإيكاردا "القمح والفول، ومشروع دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة"، وقاموا بإعطاء المزارعين أهم المعاملات الزراعية للمحصولين خلال هذه الفترة وأهمها الفول التى تضمنت في حالة الأرض الموبوءة بالهالوك ينصح برش الجرعة الثانية من مبيد راونداب 42 ٪، بعد الرشة الأولي بـ3 أسابيع يتم الرش نباتات الفول مباشرة بعد تطاير الندي، تجنب الرش في اليوم المتوقع فيه سقوط أمطار، ويجب عدم زيادة التركيز المبيد عن المعدل الموصي به لتجنب ظهور اصفرار وتحورات لنباتات الفول.

وأضاف «غربية»: «ولأن الظروف الجوية ملائمة لظهور الأمراض الفطرية بالفول يتم الرش بالترايدكس 250جم/100لتر ماء، موضحًا تساقط أزهار الفول صفة وراثية تزيد في حالة إجهاد النباتات بالعطش أو زيادة التسميد الآزوتي أو بسوء الصرف أو بزيادة الكثافة النباتية، و لتجنب هذه الظاهرة يجب تلافي هذه الأشياء».

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أهم التوصيات الخاصة بالقمح وشملت عدم إضافة أي سماد نتروجيني بعد طرد السنابل، المرور الدوري اليومي وخاصة للأصناف الغير مقاومة للصدأ سدس12، جميزة11، مصر1 والرش مباشرة في حالة وجود أي إصابة بمبيد المنتورو الموجود بالجمعيات الزراعية، عدم الري في الوقت المتوقع بعده هبوب الرياح لتجنب الرقاد، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وأشار، إلى أهمية تلك المدارس فى إتاحة المعلومات الزراعية للمزارعين، مؤكداً على ضرورة الاستمرار والتوسع فى تنفيذ هذه المدارس نظراً فى قدراتها على إقناع المزارعين بتنفيذ الممارسات الجيدة والتى تعمل على تبادل الخبرات بين أعضاء المزارعين المشاركين في المدارس الحقلية.