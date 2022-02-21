الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دي مايو: ننسق من أجل حل دبلوماسي للأزمة «الأوكرانية- الروسية» لتجنب العقوبات

دي مايو
دي مايو

 أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، أن بلاده سوف تنسق مع حلفائها بشأن العقوبات ضد روسيا حال غزو الأخيرة لأوكرانيا، إلا أن العمل من أجل الوصول لحل دبلوماسي يعني تجنب مثل تلك الإجراءات. 

وحسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن وزير الخارجية الإيطالي قال على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه "فيما يتعلق بالعقوبات، أود أن أقول إن إيطاليا ستنسق مع حلفائها والدول الأوروبية الأخرى. ومن الواضح أن العمل نحو حل دبلوماسي، كما نفعل الآن، يعني تجنب العقوبات".

وأضاف "دي مايو"، "على أي حال، بشكل عام، لا أستبعد إجراءات أوروبية أخرى في الأيام المقبلة لصالح الحل الدبلوماسي، وفي هذه اللحظة يعد إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء نقطة أساسية أيضًا كرادع غزو محتمل وبالتالي حرب محتملة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق "بحر آزوف شمال البحر الأسود".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا الإجراء، يأتي في ظل الإجراءات الروسية التي تتخذها البلاد حفاظًا على الأمن الداخلي دون مزيد من التفاصيل"، وذلك بحسب قناة "العربية".

دي مايو وزير الخارجية الإيطالية أخبار إيطاليا أخبار روسيا ​أوكرانيا​

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