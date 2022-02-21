الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الترامسة» بقنا تكتسي بالسواد بعد مصرع 5 من أبنائها

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

أكتست قرية الترامسة التابعة لمركز ومدينة قنا، اليوم الاثنين، بالسواد عقب مصرع 5 أشخاص من أبناء القرية في حادث مروري بين سيارة نقل ثقيل "تريلا"، وأخرى ملاكي بالقرب من مدينة إسنا بمحافظة الأقصر. 

وكان لقي 5 أشخاص من أبناء محافظة قنا مصرعهم، اليوم الاثنين، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي، اليوم الإثنين، على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية النمسا التابعة لمجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر.

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، جميعهم يقيمون في قرية الترامسة التابعة لمحافظة قنا وهم، عبد الرحيم صديق محمود، 33 عامًا، وياسر عرفات رضي بسطاوي، 33 عامًا، وعبد الرحمن محمد علي، 23 عامًا، ووليد صلاح صبري، 20 عامًا، ووليد علي صديق، 19 عامًا، مقيمين جميعهم بقرية الترامسة التابعة لمحافظة قنا.

كما أسفر الحادث عن إصابة سائق سيارة النقل "التريلا": وائل ماهر كامل السيد، يبلغ من العمر 37 عامًا، ويقيم في بنها بمحافظة القليوبية، بكدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور وارتجاج ونزيف بالمخ.

كان اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من المقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة" بجوار قرية النمسا بمدينة إسنا.

انتقل لمكان الحادث، عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، المقدم إسلام هندي نائب مأمور المركز، والرائد أحمد حسين رئيس المباحث، والرائد أحمد قوره، والنقيب أحمد عبد القادر، والنقيب محمد سرور، معاوني مباحث المركز، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، بصحبة عدداً من سيارات إسعاف.

قليوب شباب لتر قرية حادث محافظ الحمى محمد المباحث

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