الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعد وزير الخارجية: مصر مهتمة بتأمين تدفق الملاحة فى البحر الأحمر

مؤتمر البحر الأحمر
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات

شارك السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في افتتاح مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي تنظمه جامعة الجلالة تحت رعاية وزير النقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر الافتتاح العديد من الشخصيات الأجنبية رفيعة المستوى، وفي مقدمتها وزير النقل الأردني، ووكيل الوزارة المكلف بأعمال وزير النقل السوداني، فضلا عن العديد من رؤساء الموانئ العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر.

وأكد عيسى، أهمية توفير خطوط نقل بحري آمنة ومنظمة ومكثفة في حوض البحر الأحمر كركيزة لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي إقليميا وعربيا، في ظل ارتباط الملاحة في البحر الأحمر بأهم شريان ملاحي دولي وهو قناة السويس.

مشاركة مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية

الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة

ونوه بمشكلة السفينة الجانحة في قناة السويس التي أعادت التأكيد على أهمية هذا المرر الملاحي دوليا، ونجاح مصر بامتياز في عبور هذه الأزمة.

وشدد على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتأمين وتعزيز تدفق الملاحة في البحر الأحمر كعامل رئيسي للتنفيذ الناجح لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا ودول الجوار العربي، وتعظيم الاستفادة من المزايا التي تُتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية في إفريقيا.

وسلط مساعد وزير الخارجية الضوء على إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، باعتباره مقاربة شاملة لتعزيز أمن البحر الأحمر عبر توثيق التعاون الأمني بين أعضائه، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والبحري وتأمين تداول البضائع والخدمات على طول سواحل البحر الأحمر.

البحر الاحمر مصر قناة السويس التبادل التجاري السفينة الجانحة الملاحة

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وائل لطفي

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