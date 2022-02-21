الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة «طبيب الكركمين» أحمد أبوالنصر

احمد ابو النصر
احمد ابو النصر

قررت محكمة الجنح الاقتصادية الدائرة الثالثة، اليوم الإثنين، حبس المتهم أحمد محمد عبد القادر أبوالنصر، المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، في الجنحة رقم 266 لسنة 2022 جنح الاقتصادية، لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأصدرت المحكمة قرارها بتحديد جلسة 1 مارس 2022 لنظر القضية مع استمرار حبس المتهم.

جدير بالذكر أن معلومات وردت لضباط المصنفات، تفيد بأن المتهم أحمد أبو النصر، الشهير بـ طبيب الكركمين، يحتفظ بأعشاب وأدوية مجهولة المصدر في الشيخ زايد، ويعلن عنها، من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة.

وألقى رجال المصنفات القبض على المتهم، بعد أن وردت معلومات وتحريات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا بـ طبيب الكركمين، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية؛ بقصد تحقيق أرباح مادية.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ طبيب الكركمين، عن أن المتهم أنشأ قناة فضائية، وعرض من خلالها منتجاته العشبية، وأوهم الكثير من الضحايا بالعلاج عن طريق الأعشاب، خلافا للحقيقة.

محكمة الجنح الاقتصادية ـ طبيب الكركمين أحمد أبو النصر المصنفات الشيخ زايد

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