الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 64 حالة تعدي على أملاك ري ومجاري مائية بمراكز ديروط وأبوتيج

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد محافظ، أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والري والمجاري، المائية والترع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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وأشار محافظ أسيوط إلى إزالة 64 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة ومجاري مائية وترع بمركز ديروط وصدفا ضمن المرحلة الثانية للموجه 19 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية. 

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وأكد المحافظ أن التعديات على أملاك الدولة والمجاري المائية خط أحمر ولن يتم التهاون في إزالتها لافتًا إلى تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الإدارة العامة لري أسيوط إزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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من جانبه أوضح عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط إنه تم تنفيذ حملات مشتركة وإزالة عدد 22 قرار إزالة لتعديات في زمام هندسة ري صدفا وعدد 2 إزالة إداري بمسطح 858 متر مربع زمام هندسة ري أبوتيج وذلك تحت إشراف مهندسي تفتيش ري قبلي فضلا عن تنفيذ 27 فرار إزالة بمسطح 2275 متر مربع وعدد 13 إزالة فورية زمام هندسة ري ديروط وتحت اشراف مهندسي تفتيش ري بحري، وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمراكز وقوات أمنية من مراكز الشرطة بهذه المراكز لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية على مدار اليوم لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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اسيوط محافظة محافظ أسيوط وزير التنمية المحلية المرحلة الثانية الجمهورية التنمية المحلية الإجراءات القانونية رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام سعد إزالة التعديات الخط الساخن هيبة الدولة أراضي املاك الدولة المجاري المائية

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