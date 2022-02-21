دفاع الطالب المتهم بقتل معلمة بالدقهلية يطلب عرضه على الطب النفسى

طالبت هيئة الدفاع عن الطالب المتهم بقتل معلمة الدقهلية وسرقة مشغولاتها الذهبية، بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، بعرض المتهم على الطب النفسى وبيان مدى قواه العقلية، حيث إنه يعاني من اضطرابات نفسية، وطالبت بتأجيل الجلسة لحين توقيع الكشف الطبي.

واستمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد السعدني والمستشار خالد الزيانى والمستشار شعبان إبراهيم غالى وأمانة سر كل من سامح إبراهيم الموافى، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبد المعبود المتولي، إلى دفاع المتهم ومحامى الحق المدنى المجنى عليها.

يذكر أنه تمكنت مباحث مركز المنصورة من ضبط طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة بالدقهلية لقيامه بارتكاب حادث قتل مدرسة قرية تلبانة بالمعاش لسرقة مشغولاتها الذهبية.

ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز المنصورة بالعثور على جثة أمال ٠ ل٠ ر "62 سنة" مدرسة بالمعاش ومقيدة اليدين بالحبال ومذبوحة من الرقبة داخل منزلها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.