الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محكمة أكتوبر تنظر تجديد حبس أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»

أحمد أبو النصر
أحمد أبو النصر

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، تجديد حبس أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ"طبيب الكركمين"؛ لاتهامه بإدارة قناة، وبثّ وصفات طبية من خلالها لعلاج أصحاب الأمراض الخطيرة، دون تصريح.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات لضباط المصنفات، تفيد بأن المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، يحتفظ بأعشاب وأدوية مجهولة المصدر في الشيخ زايد، ويعلن عنها؛ من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة.

 وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للتحقيق.

وألقى رجال المصنفات القبض على المتهم؛ بعد أن وردت معلومات وتحريات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ"طبيب الكركمين"، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية؛ بقصد تحقيق أرباح مادية.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، عن أن المتهم أنشأ قناة فضائية، وعرض من خلالها منتجاته العشبية، وأوهم الكثير من الضحايا بالعلاج عن طريق الأعشاب، خلافًا للحقيقة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم أحمد أبو النصر، تاجر بآلام الناس، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيا، كما ادعى أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافًا للحقيقة.

محكمة جنح أكتوبر الصيدلي أحمد أبو النصر أحمد أبو النصر ـ طبيب الكركمين تجديد حبس

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