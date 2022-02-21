الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة لسرقة المساكن بالبساتين

سرقة المساكن
سرقة المساكن

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الإثنين، حبس 4 متهمين، بينهم أجانب؛ لاتهامهم بسرقة منزل بأسلوب المفتاح المصطنع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقالوا إنهم اعتادوا سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، وكسر الكالون، وذلك بعد مرورهم بضائقة مالية، فخططوا لسرقة مالك الشقة، يحمل جنسية إحدى الدول، على علاقة صداقة معهم، لعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة محل سكنه، ومعرفة مواعيد حضورهم.

وتم القبض على المتهمين، وبتفتيش منزل أحدهم عُثر بداخله على «طبنجة صوت، أوراق مالية من العملة الوطنية فئات مختلفة، بإجمالي 54 ألف جنيه- مقلدة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق. 

حبس أجانب محكمة البساتين قاض المعارضات المفتاح المصطنع

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