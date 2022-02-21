تجديد حبس عصابة لسرقة المساكن بالبساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الإثنين، حبس 4 متهمين، بينهم أجانب؛ لاتهامهم بسرقة منزل بأسلوب المفتاح المصطنع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقالوا إنهم اعتادوا سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، وكسر الكالون، وذلك بعد مرورهم بضائقة مالية، فخططوا لسرقة مالك الشقة، يحمل جنسية إحدى الدول، على علاقة صداقة معهم، لعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة محل سكنه، ومعرفة مواعيد حضورهم.

وتم القبض على المتهمين، وبتفتيش منزل أحدهم عُثر بداخله على «طبنجة صوت، أوراق مالية من العملة الوطنية فئات مختلفة، بإجمالي 54 ألف جنيه- مقلدة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.