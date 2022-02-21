في التحليل النفسي.. إصدار جديد بهيئة الكتاب للدكتورة آمال كمال

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج علي ، كتاب بعنوان"في التحليل النفسي.. التخييل.. والأمراض السيكوسوماتية" للدكتورة آمال كمال.

ويتناول هذا الكتاب تطور مفهوم التخييل في التحليل النفسي منذ كتابات فرويد الأولى ، وميلاني كلاين ومريديهما ، وإسهامات المدرسة الفرنسية ، كما يعرض لنشأة التخييل ، وأنواع التخيلات ووظيفتها وطبيعتها السوية والمرضية ، وعلاقة التخييل بكل من الواقع والأحلام والتفكير والإدراك الحسي والذاكرة .

كما يتناول الكتاب كذلك إسهامات المحللين النفسيين في تطوير التناول السيكوسوماتي ، والدراسات التي نحت إلى التأكيد على ندرة التخيلات لدى المرضى السيكوسوماتيين، ودراسة محتوى الأحلام ، والتخيلات ، والوجدانيات ،ونمط الألكسيثيميا لديهم ، ولا سيكوديناميات والعلاقة الطردية ، وتخييلات مراحل النمو فى علاقتها بأعراض الحساسية لدى الأطفال ، مع العرض لحالات إكلينيكية مختلفة.

وكانت الهيئة قد أصدرت كتاب "اللوفر.. فجر العشق والغرام الإبداعي" للفنان والناقد التشكيلي عبد الرازق عكاشة.

يقدم عكاشة من خلال فصول الكتاب الأربعة قراءة تعتمد على عشق اللون ودرجاته ومحاكاته للمشاعر والبصيرة وإشاراته للعقل والجسد .



يبدأ الفنان رحلته من اللون الأحمر الذي يحمل في درجاته ألف لون تختلف من فنان لآخر فأحمر دافنشي يختلف عن أحمر مايكل أنجلو ، ويختلف كذلك من بلد لآخر ومن عصر لعصر.



ونتعرف على الأحمر البندقي والأحمر الشهواني ، والكاردينال، والمعدني ، والأحمر الدرامي.

وينتقل في الفصل الثاني إلى سحر الطلائعيين المجددين وإبداعهم موضحا ذلك من خلال الخروج والتمرد على الخطوط المحددة لسقف الإبداع وسلطة المدارس التي تجف فيها عروق الابتكار ومشاعر التجديد ، كحالات الأفنجارد المجددين في متحف اللوفر.

وفي الفصل الثالث يتحدث عن اللون الأسود لون الأمان والوقار ويتميز الأسود بأنه سيد الالوان تاج رأس اللوحة ورمز الحياة عند الفراعنة والخوف والرعب عند الرومان.



وعند قدماء الفنانين الكبار المصريين قول آخر سحر جديد تجسده قداسة اللون الأسود باعتباره لون الحياة. وفي رحلة اللون الأسود تأتي وجوه الفيوم حاملة أقوى حالات التعبير عن الإنسانية الصادقة ، فيأتي اللون الأسود محيطا بالعين معلنا عن جمال الأبيض ومحددا لعمق الجمال والتعبير.

ويختتم خارطة الألوان في الفصل الرابع باللون الأزرق ملك الألوان سيد الهدوء ورمز السلام. هذا اللون المقسم إلى أكثر من ٢٠ درجة جمالية مختلفة تصنع الهدوء والإبداع والراحة ويفتح مساحات التأمل في فضائها.

ويلحق بكل فصل مجموعة من لوحات متحف اللوفر الفرنسي.