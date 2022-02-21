الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

الحادث
الحادث

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 12 آخرون، صباح اليوم الإثنين، في حادث تصادم مروع بين أتوبيس خاص وسيارة نقل ثقيل بطريق "الإسكندرية– القاهرة" الصحراوي.

ورد إخطار للواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 45 بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين ووفيات.

وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بالطريق المشار إليه، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات، أثناء توجهه إلى برج العرب، بسيارة نقل ثقيل "تريلا".

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من عمال وموظفي الشركة وإصابة 12 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

مصرع حادث تصادم مروع أتوبيس سيارة نقل ثقيل طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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