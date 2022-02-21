إنجاز 75٪ من تأهيل وتبطين 10 ترع بتكلفة 144.5 مليون جنيه بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل على قدمٍ وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل 10 ترع بنطاق محافظة الاسكندرية، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل حتى الآن قد بلغت 75%، وبلغ إجمالي تكلفة تأهيل وتبطين الـ 10 ترع 144.5 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تأهيل وتبطين 6 ترع بنسبة 100% وجارِ العمل في أسرع وقت ممكن لاستكمال باقي الترع.

مشروع تبطين الترع بالإسكندرية

وأكد المحافظ، أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

مشروع تبطين الترع بالإسكندرية

من جانبه أوضح المهندس إبراهيم عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن هناك 10 ترع حاليًا في محافظة الإسكندرية يتم تأهيلها وتبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وهي (ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وأبو خليفة، والطفلة، غرب الطريق، وحارس (3)، ودليل ج 3 بهيج، ومريوط (2)، وخورشيد، وقراقول) وهذا بإجمالي أطوال 50.2 كم وتخدم زمام 42653 فدان، لافتًا إلى أن الـ 6 ترع التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% هي (ترعة الكرنك والفنجري، و فرع 36، ودليل ج3 بهيج، مريوط (2)، والطفلة، وابو خليفة)، أما باقي الترع فقد بلغت نسبة التنفيذ بها 59%، ونسبة التنفيذ في ترعة حارس (3) قد بلغت 86 %، وفي قراقول بلغت نسبة التنفيذ 36%.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفرًا في مياه الري.