«العدل»: إنشاء وحدات لإحصاء قضايا الجنايات والأسرة بالمحاكم

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الإثنين، قرارًا نص على أن ينشأ بكل محكمة ابتدائية وحدة بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات للقضايا الجنائية ودعاوى الأسرة" يخصص لها العدد الكافي من العاملين، يشرف عليها رئيس المحكمة.

وحدد القرار اختصاصات الوحدة بأن نص على أن تختص في نهاية كل شهر بتلقي المعلومات، والبيانات الإحصائية الخاصة بكل الدعاوى الجنائية، ودعاوى الأسرة، والطعون على الأحكام الصادرة فيها، وذلك في إدارات الشؤون الجنائية، والإدارات المختصة بدعاوى الأسرة، بالنيابة العامة.

وعقب تلقى الوحدة لتلك البيانات ترسل صورة منها إلى الوحدة المركزية المبينة بالمادة الثانية من هذا القرار.

ونصت المادة الثانية على أن ينشأ بالإدارة العامة لشؤون التفتيش القضائي وحدة مركزية بمسمى وحدة الإحصاء والمعلومات تختص بالإشراف على الوحدات المبينة بالمادة الأولى وتلقي البيانات منها، ومن محاكم الاستئناف وغيرها من الجهات ذات الصلة بالإحصاء القضائي لكل أنواع القضايا.

وكلف القرار الوحدة المركزية بإعداد تقرير شهري يعرض على وزير العدل يتضمن كل البيانات والإحصائيات المنوط بها جمعها.