علاء عابد يهنئ فوزية زينل برئاسة الاتحاد البرلماني العربي

هنأ المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، الدكتورة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب البحريني، لفوزها بمنصب رئيس الاتحاد البرلماني العربي، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

كما وجه المستشار علاء عابد، الشكر للدكتور صقر غباش الرئيس السابق للاتحاد البرلمان العربي علي جهوده خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد، مثنيا على قيادته الحكيمة للاتحاد البرلماني العربي، وتبنية قضايا الوطن العربي بالمحافل الدولية.

تسلمت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، الجمعة رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، خلفاً لصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وجرت مراسم انتقال الرئاسة، ضمن الجلسة أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تتولى رئيسة مجلس النواب الدورة القادمة للاتحاد البرلماني.

وعقب تسلمها رئاسة الاتحاد، أكدت رئيسة مجلس النواب التوجه للبناء على ما تحقق، ومواصلة المسيرة البرلمانية العربية، والأخذ بها إلى أفق أوسع من العطاء والإنجاز، ارتكازا على روح العمل الموحد، والشراكة الفاعلة والتطلع المشترك ليكون الاتحاد معبرا عن التطلعات المتنامية لتعزيز الثقل البرلماني العربي على المستوى العالمي.

وأوضحت زنيل أن ما تواجهه المنطقة العربية من تطورات ومستجدات في المنطقة، تستلزم العمل كوحدة برلمانية واحدة، والتكاتف معا في مواجهة الأخطار والتحديات رغم الظروف الاستثنائية على مختلف الأصعدة، ومنوهة معاليها إلى أهمية تنسيق المواقف ومضاعفة التعاون والرؤى بين البرلمانات العربية تعزيزا لدور الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية، وتوحيد الجهود لإبراز المنجزات الحضارية العربية.

وانتهت أمس الأول، أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي، والذي عقد في القاهرة، خلال الفترة من 17 لـ18 فبراير حول موضوع "التضامن العربي"، وسط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات العربية.