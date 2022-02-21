اعترافات لصوص الدراجات النارية بالإسكندرية

اعترف لصوص، أمام النيابة العامة، اليوم الإثنين، بسرقتهم الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، حيث ارتكبوا العديد من الجرائم حتى تم القبض عليهم، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مدير الأمن، قيام 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة البحيرة بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء محمد عبدالوهاب، مدير المباحث، بارتكاب 7 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة أول وثان المنتزه بالإسكندرية وأول مدينة نصر بالقاهرة وبنها في القليوبية، وأرشدوا عن المسروقات وتم حبسهم.