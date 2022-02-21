تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة في أسيوط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أسيوط، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة قيمتها المالية مليون جنيه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ىوقال المتهمان، إنهما كونا فيما بينهما بالاشتراك مع الهارب تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي فى الاتجار وترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة أسيوط، ويمارسون نشاطهم الإجرامي من أكثر من عام.

وأضاف المتهمان، أنهما اتخذا من منزل أحدهما مسرحا لمباشرة نشاطهما الإجرامى، وأنهما نجحا فى تحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن المضبوطات التى ضبطت بحوزتهما داخل المنزل كانت مجهزة لترويجها على عملائهما.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت نشاط (3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة أسيوط) تخصصوا فى الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومشاركة قطاع الأمن المركزى، ومديرية أمن أسيوط تم ضبط إثنين من المتهمين حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة منفلوط وبحوزتهما كميات كبيرة مختلفة الأصناف من المواد المخدرة.