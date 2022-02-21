سول تدعو بيونج يانج للعودة إلى طاولة الحوار

دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، كوريا الشمالية، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واختيار طريق الحوار والتعاون من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وسط تكهنات بأن بيونج يانج، قد تستأنف تجاربها الصاروخية بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأكد المتحدث باسم الوزارة "لي جونغ-جو" -حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” - أن الحكومة تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات.

وكانت كوريا الشمالية قد صعدت مؤخرًا الموقف، بسلسلة من التجارب الصاروخية، كما ألمحت إلى إمكانية الرجوع عن تعهدها المستمر منذ سنوات بوقف التجارب النووية والصواريخ طويلة المدى وسط تأزم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية سبع جولات من التجارب الصاروخية في شهر يناير الماضي، لكنها امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية التي استمرت خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير الجاري.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي "نوه كيو-دوك"، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الصيني "ليو شياو مينغ"، اليوم الجمعة، حيث دعا بكين إلى القيام بـ"دور بناء" لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة- بحسب وكالة الأنباء الكورية- أن المبعوث النووي نوه كيو-دوك، ونظيره الصيني، تبادلا تقييمهما للوضع المحيط بشبه الجزيرة الكورية، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لإبقائه تحت السيطرة.

وشددت الوزارة على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية مع تعزيز التواصل مع الدول المعنية لحل المشكلة النووية لكوريا الشمالية، حيث دعت الصين إلى القيام بدور بناء لاستئناف الحوار على الفور مع كوريا الشمالية.