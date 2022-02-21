لوغانسك: مقتل شخصين خلال قصف للقوات الأوكرانية نحو أراضى الجمهورية

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا عن مقتل مدنيين اثنين، اليوم الإثنين، خلال قصف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو أراضي الجمهورية.

وبحسب بيان للسلطات في الجمهورية: "أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار تسع مرات على المناطق السكنية بقذائف 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك. وخلال القصف قُتل مدنيان، ودمر مبنى سكني بالكامل".

يذكر أن مدنيين اثنين قتلا أمس الأحد خلال محاولة اختراق وهجوم شنه الجيش الأوكراني في منطقة بيونيرسكي السكنية، وتصدت له القوات الشعبية.