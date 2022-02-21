نيوزيلندا: 2365 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، أن البلاد سجلت يوم الإثنين 2365 إصابة جديدة بمرض كوفيد19-، وحالتي وفاة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" على موقعها الالكتروني، وصل عدد الإصابات في نيوزيلندا بسبب كورونا إلى32 ألفًا و927، والوفيات إلى 55 ، منذ تفشي الوباء في البلاد قبل حوالي عامين.

وكانت إحدى حالتي الوفاة لمريض بمستشفى ميلدمور في مدينة أوكلاند، والأخرى لمريض يبلغ من العمر 70 عامًا، كان يتلقى العلاج بمستشفى أوكلاند سيتي، بحسب الوزارة.

وهناك 116 مريضًا بكوفيد19- يتلقون العلاج بالمستشفيات حاليًا، واحد منهم داخل العناية المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.