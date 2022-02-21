الصحة السعودية: منحنى وباء كورونا فى المملكة بدأ بالنزول بشكل واضح

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي إن منحنى وباء كورونا في المملكة بدأ يعود للنزول بشكل واضح.

وقال خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات تفشي فيروس كورونا إن اللقاحات لها أثر كبير في تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة.

وقال إنه تم إعطاء أكثر من 60 مليون لقاح، مبينا أن 24 مليون شخص تلقوا جرعتين من تلك اللقاحات.

وأكد المتحدث أن "منحنى الحالات الحرجة يشهد انخفاضا واضحا ومستمرا"، مبينا أن معظم الإصابات الحرجة في غرف العناية المركزة تكون أكثر بشكل كبير لدى من لم يتلقوا الجرعات الأساسية أو التنشيطية من اللقاحات.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا في السعودية 739344 حالة منذ تفشي الجائحة فيها، فيما بلغ عدد الوفيات 8984 حالة، في حين بلغ عدد الحالات الحرجة 832 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد تسجيل 1013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.